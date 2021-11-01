Répertoire d'entreprises
Align Technology
Align Technology Salaires

Le salaire de Align Technology va de $8,645 en rémunération totale par an pour un Designer Graphique dans le bas de la fourchette à $257,280 pour un Technologue de l'Information (TI) dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Align Technology. Dernière mise à jour : 8/31/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
L6 $147K
L7 $150K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Mécanique
Median $155K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $153K

Analyste Business
Median $120K
Chef de Produit
Median $203K
Scientifique des Données
Median $143K
Ingénieur Biomédical
$79.6K
Analyste de Données
$184K
Analyste Financier
$231K
Designer Graphique
$8.6K
Technologue de l'Information (TI)
$257K
Juridique
$124K
Consultant en Management
$142K
Marketing
$61.2K
Chef de Projet
$256K
Analyste Cybersécurité
$101K
Chercheur UX
$126K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Align Technology est Technologue de l'Information (TI) at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $257,280. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Align Technology est de $145,111.

