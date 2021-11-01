Align Technology Salaires

Le salaire de Align Technology va de $8,645 en rémunération totale par an pour un Designer Graphique dans le bas de la fourchette à $257,280 pour un Technologue de l'Information (TI) dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Align Technology . Dernière mise à jour : 8/31/2025