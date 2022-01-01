Répertoire d'entreprises
23andMe
23andMe Salaires

Le salaire de 23andMe va de $48,634 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $305,520 pour un Marketing dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de 23andMe. Dernière mise à jour : 9/7/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
L1 $137K
L3 $203K
L4 $250K
Chef de Programme
Median $170K
Scientifique des Données
Median $160K

Analyste Business
$181K
Analyste de Données
$147K
Analyste Financier
$175K
Marketing
$306K
Designer Produit
$48.6K
Recruteur
$242K
Analyste Cybersécurité
$204K
Manager Ingénierie Logiciel
$269K
Chercheur UX
$173K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez 23andMe est Marketing at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $305,520. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez 23andMe est de $177,761.

Autres ressources