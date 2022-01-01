23andMe Salaires

Le salaire de 23andMe va de $48,634 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $305,520 pour un Marketing dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de 23andMe . Dernière mise à jour : 9/7/2025