10x Banking
10x Banking Salaires

Le salaire de 10x Banking va de $112,746 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $317,800 pour un Technologue de l'Information (TI) dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de 10x Banking. Dernière mise à jour : 8/31/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $113K

Ingénieur Logiciel Backend

Technologue de l'Information (TI)
$318K
Chef de Produit
$162K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Manager Ingénierie Logiciel
$123K
Architecte Solutions
$198K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez 10x Banking est Technologue de l'Information (TI) at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $317,800. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez 10x Banking est de $162,499.

