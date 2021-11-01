Direktoryo ng mga Kumpanya
Zoomcar Mga Sweldo

Ang sahod ng Zoomcar ay mula $15,888 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Business Analyst sa mababang hanay hanggang $117,734 para sa isang Manager ng Produkto sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Zoomcar. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Manager ng Produkto
Median $118K
Inhinyero ng Software
Median $30.5K
Business Analyst
$15.9K

Siyentipiko ng Data
$43.3K
Graphic Designer
$23.9K
Program Manager
$17.1K
Project Manager
$23.9K
Mga Madalas na Tanong

A função com maior remuneração relatada na Zoomcar é Manager ng Produkto com uma remuneração total anual de $117,734. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Zoomcar é $23,926.

