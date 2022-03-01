Direktoryo ng mga Kumpanya
VideoAmp Mga Sweldo

Ang sahod ng VideoAmp ay mula $135,000 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Sales sa mababang hanay hanggang $293,460 para sa isang Manager ng Software Engineering sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng VideoAmp. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $193K

Data Inhinyero

Sales
Median $135K
Siyentipiko ng Data
$169K

Manager ng Produkto
Median $175K
Manager ng Software Engineering
$293K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

VideoAmp में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका Manager ng Software Engineering at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $293,460 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
VideoAmp में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $175,000 है।

