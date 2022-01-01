Direktoryo ng mga Kumpanya
Udaan
    • Tungkol sa

    Udaan is a B2B trade platform, designed specifically for small & medium businesses in India. It brings traders, wholesalers, retailers and manufacturers in India on to a single platform.

    udaan.com
    Website
    2016
    Taong Naitatag
    10,060
    Bilang ng mga Empleyado
    $1B-$10B
    Tinatayang Kita
    Pangunahing Tanggapan

