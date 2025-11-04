ThoughtWorks Manager ng Produkto Sahod

Ang Manager ng Produkto kompensasyon in India sa ThoughtWorks ay mula ₹2.78M bawat year para sa Senior Product Manager hanggang ₹7.17M bawat year para sa Principal Product Manager. Ang median na yearng kompensasyon in India package ay umabot sa ₹3.46M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng ThoughtWorks. Huling na-update: 11/4/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Product Manager
₹2.78M
₹2.78M
₹0
₹0
Lead Product Manager
₹5.2M
₹5.2M
₹0
₹0
Principal Product Manager
₹7.17M
₹6.72M
₹452K
₹0
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
