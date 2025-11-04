ThoughtWorks Disenyer ng Produkto Sahod

Ang Disenyer ng Produkto kompensasyon in United States sa ThoughtWorks ay umabot sa $136K bawat year para sa Senior Product Designer. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $81.8K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng ThoughtWorks. Huling na-update: 11/4/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Designer
$136K
$136K
$0
$0
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Kasamang mga TituloMaghandog ng Bagong Titulo