SwissBorg Project Manager Sahod

Ang average na Project Manager kabuuang kompensasyon in United Arab Emirates sa SwissBorg ay mula AED 347K hanggang AED 494K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng SwissBorg. Huling na-update: 9/29/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

AED 393K - AED 448K
United Arab Emirates
Karaniwang Range
Posibleng Range
AED 347KAED 393KAED 448KAED 494K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa SwissBorg?

