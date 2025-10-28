Direktoryo ng mga Kumpanya
Sleep Number
Sleep Number Inhinyero ng Software Sahod

Ang median na Inhinyero ng Software kompensasyon in United States package sa Sleep Number ay umabot sa $170K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Sleep Number. Huling na-update: 10/28/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Sleep Number
Data Platform Engineer
San Jose, CA
Kabuuan bawat taon
$170K
Antas
L3
Pangunahing Sahod
$135K
Stock (/yr)
$15K
Bonus
$20K
Mga taon sa kumpanya
1 Taon
Mga taon ng karanasan
1 Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Sleep Number?
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Iskedyul ng Vesting

33%

TAON 1

33%

TAON 2

33%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa Sleep Number, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33% nag-vest sa 1st-TAON (33.00% taunan)

  • 33% nag-vest sa 2nd-TAON (33.00% taunan)

  • 33% nag-vest sa 3rd-TAON (33.00% taunan)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa Sleep Number in United States ay may taunang kabuuang bayad na $222,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Sleep Number para sa Inhinyero ng Software role in United States ay $165,000.

Iba pang Resources