SIX Benta Sahod

Ang average na Benta kabuuang kompensasyon in Switzerland sa SIX ay mula CHF 176K hanggang CHF 241K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng SIX. Huling na-update: 10/27/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

CHF 191K - CHF 227K
Switzerland
Karaniwang Range
Posibleng Range
CHF 176KCHF 191KCHF 227KCHF 241K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa SIX?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Benta sa SIX in Switzerland ay may taunang kabuuang bayad na CHF 241,187. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa SIX para sa Benta role in Switzerland ay CHF 176,171.

