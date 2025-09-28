Direktoryo ng mga Kumpanya
Sephora
Sephora Technical Program Manager Sahod

Ang average na Technical Program Manager kabuuang kompensasyon in United States sa Sephora ay mula $188K hanggang $258K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Sephora. Huling na-update: 9/28/2025

$204K - $242K
United States
Kailangan lang namin ng 2 pa Technical Program Manager mga submissions sa Sephora para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

$160K

Ano ang mga antas ng karera sa Sephora?

Mga Madalas na Tanong

The highest paying salary package reported for a Technical Program Manager at Sephora in United States sits at a yearly total compensation of $257,600. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sephora for the Technical Program Manager role in United States is $188,160.

