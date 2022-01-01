Direktoryo ng mga Kumpanya
Sasken Technologies
Sasken Technologies Mga Sweldo

Ang sahod ng Sasken Technologies ay mula $11,925 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software in India sa mababang hanay hanggang $99,500 para sa isang Hardware Engineer in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Sasken Technologies. Huling na-update: 10/21/2025

Inhinyero ng Software
Median $11.9K
Hardware Engineer
$99.5K
Venture Capitalist
$33.5K

Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Sasken Technologies ay Hardware Engineer at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $99,500. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Sasken Technologies ay $33,485.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Sasken Technologies

