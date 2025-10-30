Direktoryo ng mga Kumpanya
Reliance Industries Limited
Reliance Industries Limited Manager ng Data Science Sahod

Ang median na Manager ng Data Science kompensasyon in India package sa Reliance Industries Limited ay umabot sa ₹5.07M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Reliance Industries Limited. Huling na-update: 10/30/2025

Reliance Industries Limited
Data Science Manager
Kabuuan bawat taon
₹5.07M
Antas
-
Pangunahing Sahod
₹4.45M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹621K
Mga taon sa kumpanya
3 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
9 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Reliance Industries Limited?
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Data Science sa Reliance Industries Limited in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹9,862,871. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Reliance Industries Limited para sa Manager ng Data Science role in India ay ₹5,069,431.

