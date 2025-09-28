Direktoryo ng mga Kumpanya
Rebellion Defense
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Chief of Staff

  • Lahat ng Chief of Staff na Sahod

Rebellion Defense Chief of Staff Sahod

Ang average na Chief of Staff kabuuang kompensasyon in United States sa Rebellion Defense ay mula $168K hanggang $239K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Rebellion Defense. Huling na-update: 9/28/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$191K - $226K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$168K$191K$226K$239K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Chief of Staff mga submissions sa Rebellion Defense para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang $30K+ (minsan $300K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.


Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa Rebellion Defense?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Chief of Staff mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Najbolje plačan paket za Chief of Staff pri Rebellion Defense in United States znaša letno skupno plačilo $238,625. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Rebellion Defense za vlogo Chief of Staff in United States je $168,075.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Rebellion Defense

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Netflix
  • Lyft
  • Stripe
  • Spotify
  • Microsoft
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources