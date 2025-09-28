Qualtrics UX Researcher Sahod

Ang UX Researcher kompensasyon in United States sa Qualtrics ay umabot sa $145K bawat year para sa L4. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Qualtrics. Huling na-update: 9/28/2025
Sa Qualtrics, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)
Mga Madalas na Tanong
Ano ang pinakamataas na UX Researcher sweldo sa Qualtrics in United States?
Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa UX Researcher sa Qualtrics in United States ay may taunang kabuuang bayad na $177,310. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Magkano ang sahod ng mga Qualtrics UX Researcher empleyado in United States?
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Qualtrics para sa UX Researcher role in United States ay $122,180.