Qualtrics Project Manager Sahod

Ang Project Manager kompensasyon in Ireland sa Qualtrics ay umabot sa €77K bawat year para sa L3. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Qualtrics. Huling na-update: 9/28/2025
Sa Qualtrics, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)
Mga Madalas na Tanong
Ano ang pinakamataas na Project Manager sweldo sa Qualtrics in Ireland?
Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Project Manager sa Qualtrics in Ireland ay may taunang kabuuang bayad na €89,265. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Magkano ang sahod ng mga Qualtrics Project Manager empleyado in Ireland?
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Qualtrics para sa Project Manager role in Ireland ay €63,870.