Direktoryo ng mga Kumpanya
Piano
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

Piano Mga Sweldo

Ang sahod ng Piano ay mula $72,360 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software in Netherlands sa mababang hanay hanggang $158,893 para sa isang Sales Engineer in United Kingdom sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Piano. Huling na-update: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Disenyor ng Produkto
$85.9K
Manager ng Produkto
$104K
Sales
$74.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Sales Engineer
$159K
Inhinyero ng Software
$72.4K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Piano ay Sales Engineer at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $158,893. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Piano ay $85,876.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Piano

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Hevo
  • Andela
  • Arcesium
  • Zoho
  • Whatfix
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources