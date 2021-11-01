Direktoryo ng mga Kumpanya
Paradigm Mga Sweldo

Ang sahod ng Paradigm ay mula $57,213 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Information Technologist (IT) sa mababang hanay hanggang $199,000 para sa isang Human Resources sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Paradigm. Huling na-update: 10/12/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $93K
Business Analyst
$75.6K
Human Resources
$199K

Information Technologist (IT)
$57.2K
Manager ng Produkto
$118K
Mga Madalas na Tanong

El puesto con mayor remuneración reportado en Paradigm es Recursos Humanos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $199,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Paradigm es $93,000.

