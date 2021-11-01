Paradigm Mga Sweldo

Ang sahod ng Paradigm ay mula $57,213 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Information Technologist (IT) sa mababang hanay hanggang $199,000 para sa isang Human Resources sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Paradigm. Huling na-update: 10/12/2025
