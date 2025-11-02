Direktoryo ng mga Kumpanya
Pandora
Pandora Analista ng Data Sahod

Ang average na Analista ng Data kabuuang kompensasyon in Panama sa Pandora ay mula PAB 39.5K hanggang PAB 55.3K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Pandora. Huling na-update: 11/2/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

PAB 42.9K - PAB 51.9K
Panama
Karaniwang Range
Posibleng Range
PAB 39.5KPAB 42.9KPAB 51.9KPAB 55.3K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Pandora, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Analista ng Data sa Pandora in Panama ay may taunang kabuuang bayad na PAB 55,252. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Pandora para sa Analista ng Data role in Panama ay PAB 39,534.

