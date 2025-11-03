Direktoryo ng mga Kumpanya
LYKA
LYKA Inhinyero ng Software Sahod

Ang average na Inhinyero ng Software kabuuang kompensasyon in Angola sa LYKA ay mula AOA 19.9M hanggang AOA 27.15M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng LYKA. Huling na-update: 11/3/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

AOA 21.3M - AOA 25.75M
Angola
Karaniwang Range
Posibleng Range
AOA 19.9MAOA 21.3MAOA 25.75MAOA 27.15M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa LYKA?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa LYKA in Angola ay may taunang kabuuang bayad na AOA 27,152,296. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa LYKA para sa Inhinyero ng Software role in Angola ay AOA 19,896,079.

