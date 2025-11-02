Direktoryo ng mga Kumpanya
KODE Labs
KODE Labs Disenyer ng Produkto Sahod

Ang average na Disenyer ng Produkto kabuuang kompensasyon in Russia sa KODE Labs ay mula RUB 2.31M hanggang RUB 3.22M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng KODE Labs. Huling na-update: 11/2/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

RUB 2.48M - RUB 2.92M
Russia
Karaniwang Range
Posibleng Range
RUB 2.31MRUB 2.48MRUB 2.92MRUB 3.22M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa KODE Labs?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Disenyer ng Produkto sa KODE Labs in Russia ay may taunang kabuuang bayad na RUB 3,222,326. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa KODE Labs para sa Disenyer ng Produkto role in Russia ay RUB 2,313,465.

Iba pang Resources