Johnson & Johnson Siyentipiko ng Data Sahod sa New York City Area

Ang Siyentipiko ng Data kompensasyon in New York City Area sa Johnson & Johnson ay mula $92.4K bawat year para sa 23 hanggang $232K bawat year para sa 30. Ang median na yearng kompensasyon in New York City Area package ay umabot sa $220K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Johnson & Johnson. Huling na-update: 10/1/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
23
Data Scientist
$92.4K
$92.4K
$0
$0
24
Senior Data Scientist
$182K
$159K
$10K
$12.3K
25
Lead Data Scientist
$236K
$174K
$30K
$32.5K
26
Staff Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Siyentipiko ng Data sa Johnson & Johnson in New York City Area ay may taunang kabuuang bayad na $270,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Johnson & Johnson para sa Siyentipiko ng Data role in New York City Area ay $220,000.

