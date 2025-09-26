Direktoryo ng mga Kumpanya
Jabil
Jabil Hardware Engineer Sahod

Ang median na Hardware Engineer kompensasyon in Taiwan package sa Jabil ay umabot sa NT$1.94M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Jabil. Huling na-update: 9/26/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Jabil
Lead Design Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Kabuuan bawat taon
NT$1.94M
Antas
4
Pangunahing Sahod
NT$1.94M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Mga taon sa kumpanya
2 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
9 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Jabil?

NT$5.09M

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Mga Madalas na Tanong

The highest paying salary package reported for a Hardware Engineer at Jabil in Taiwan sits at a yearly total compensation of NT$2,256,190. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Jabil for the Hardware Engineer role in Taiwan is NT$1,896,510.

