Illumina Arkitekto ng Solusyon Sahod

Ang average na Arkitekto ng Solusyon kabuuang kompensasyon in United States sa Illumina ay mula $244K hanggang $342K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Illumina. Huling na-update: 12/6/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$264K - $307K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$244K$264K$307K$342K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Illumina, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)



Kasamang mga Titulo

Data na Arkitekto

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Arkitekto ng Solusyon sa Illumina in United States ay may taunang kabuuang bayad na $341,530. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Illumina para sa Arkitekto ng Solusyon role in United States ay $243,950.

