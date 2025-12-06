Illumina Inhinyero ng Biomedical Sahod

Ang Inhinyero ng Biomedical kompensasyon in United States sa Illumina ay mula $96.9K bawat year para sa P2 hanggang $181K bawat year para sa P4. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $105K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Illumina. Huling na-update: 12/6/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$96.9K
$91.3K
$3.2K
$2.5K
P3
$158K
$126K
$25.6K
$6.6K
P4
$181K
$140K
$35K
$5.8K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Illumina, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 4th-TAON (25.00% taunan)
