Grainite
    • Tungkol sa

    Grainite is a company that provides a converged streaming application platform that allows organizations to easily build real-time distributed applications by focusing just on the business logic.

    grainite.com
    Website
    2019
    Taong Naitatag
    30
    Bilang ng mga Empleyado
    $1M-$10M
    Tinatayang Kita
    Pangunahing Tanggapan

