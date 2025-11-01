Grainger Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in United States sa Grainger ay mula $107K bawat year para sa Software Engineer I hanggang $195K bawat year para sa Lead Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $139K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Grainger. Huling na-update: 11/1/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Software Engineer I
$107K
$102K
$0
$5K
Software Engineer II
$132K
$126K
$0
$5.3K
Software Engineer III
$159K
$146K
$0
$13.3K
Senior Software Engineer
$173K
$153K
$6.3K
$13.6K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
