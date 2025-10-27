Genesys Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in United States sa Genesys ay mula $92.4K bawat year para sa L1 hanggang $181K bawat year para sa L5. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $140K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Genesys. Huling na-update: 10/27/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L1
$92.4K
$90.2K
$0
$2.2K
L2
$118K
$112K
$0
$6.3K
L3
$140K
$128K
$2.9K
$8.8K
L4
$186K
$163K
$0
$23.1K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
