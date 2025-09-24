Direktoryo ng mga Kumpanya
Elsevier
Elsevier Cybersecurity Analyst Sahod

Ang average na Cybersecurity Analyst kabuuang kompensasyon sa Elsevier ay mula $196K hanggang $267K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Elsevier. Huling na-update: 9/24/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$209K - $253K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$196K$209K$253K$267K
Karaniwang Range
Posibleng Range

$160K

Ano ang mga antas ng karera sa Elsevier?

Mga Madalas na Tanong

The highest paying salary package reported for a Cybersecurity Analyst at Elsevier sits at a yearly total compensation of $266,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Elsevier for the Cybersecurity Analyst role is $195,500.

