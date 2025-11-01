Databricks Manager ng Inhinyeryang Software Sahod

Ang Manager ng Inhinyeryang Software kompensasyon in United States sa Databricks ay mula $441K bawat year para sa M2 hanggang $1.2M bawat year para sa M5. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $1.13M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Databricks. Huling na-update: 11/1/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
M2
$441K
$231K
$170K
$40.5K
M3
$945K
$239K
$671K
$35.4K
M4
$1.15M
$247K
$867K
$37.1K
M5
$1.2M
$301K
$865K
$31K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Databricks, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)