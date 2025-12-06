Chainlink Labs Human Resources Sahod

Ang average na Human Resources kabuuang kompensasyon in Hong Kong (SAR) sa Chainlink Labs ay mula HK$678K hanggang HK$949K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Chainlink Labs. Huling na-update: 12/6/2025
Karaniwang Kabuuang Kompensasyon
20%
TAON 1
20%
TAON 2
20%
TAON 3
20%
TAON 4
20%
TAON 5
Sa Chainlink Labs, ang Options ay sumusunod sa 5-taong iskedyul ng vesting:
20% nag-vest sa 1st-TAON (20.00% taunan)
20% nag-vest sa 2nd-TAON (5.00% quarterly)
20% nag-vest sa 3rd-TAON (5.00% quarterly)
20% nag-vest sa 4th-TAON (5.00% quarterly)
20% nag-vest sa 5th-TAON (5.00% quarterly)
