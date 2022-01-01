Direktoryo ng mga Kumpanya
Cerner Mga Sweldo

Ang sahod ng Cerner ay mula $2,387 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Manager ng Produkto sa mababang hanay hanggang $195,640 para sa isang Benta sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Cerner. Huling na-update: 11/14/2025

Inhinyero ng Software
Software Engineer $8.7K
Associate Senior Software Engineer $11.8K
Senior Software Engineer $19.6K

Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero

Bakend na Sopwer na Inhinyero

Konsultant sa Pamamahala
Median $58.3K
Arkitekto ng Solusyon
Median $91.4K

Operasyon ng Negosyo
$53.3K
Analista ng Negosyo
$49.8K
Serbisyo sa Customer
$51.7K
Analista ng Data
$68.7K
Manager ng Data Science
$58.1K
Siyentipiko ng Data
$63.7K
Human Resources
$14.1K
Teknologist ng Impormasyon (IT)
$124K
Disenyer ng Produkto
Median $100K
Manager ng Produkto
$2.4K
Manager ng Programa
Median $95.8K
Benta
$196K
Inhinyero ng Benta
$87.6K
Analista ng Cybersecurity
$140K
Manager ng Inhinyeryang Software
$19.3K
Manager ng Programang Teknikal
Median $97.6K
Manunulat ng Teknikal
$88.6K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Cerner ay Benta at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $195,640. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Cerner ay $61,012.

Iba pang Resources