BDO
Nangungunang Insight
  • Mag-ambag ng natatanging impormasyon tungkol sa BDO na maaaring makatulong sa iba (hal. tips sa interview, pagpili ng team, natatanging kultura, atbp).
    • Tungkol sa

    BDO or Binder Dijker Otte is an international network of public accounting, tax, consulting and business advisory firms which perform professional services under the name of BDO.

    bdo.global
    Website
    1964
    Taong Naitatag
    91,000
    Bilang ng mga Empleyado
    $10B+
    Tinatayang Kita
    Pangunahing Tanggapan

