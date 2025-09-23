Autodesk Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in United States sa Autodesk ay mula $138K bawat year para sa Grade 8 hanggang $430K bawat year para sa Grade 15. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $166K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Autodesk. Huling na-update: 9/23/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Software Engineer 1
$138K
$120K
$12.3K
$5.9K
Software Engineer 2
$160K
$132K
$18.4K
$9.2K
Software Engineer 3
$160K
$147K
$10.2K
$2.8K
Senior Software Engineer 1
$183K
$141K
$35.8K
$5.8K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
TAON 1
33.3%
TAON 2
33.3%
TAON 3
Sa Autodesk, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:
33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)
33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (33.30% taunan)
33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (33.30% taunan)
33.3%
TAON 1
33.3%
TAON 2
33.3%
TAON 3
Sa Autodesk, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:
33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)
33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (8.32% quarterly)
33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (8.32% quarterly)
Kasamang mga TituloMaghandog ng Bagong Titulo