Asurion Mga Sweldo

Ang sahod ng Asurion ay mula $44,100 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Information Technologist (IT) sa mababang hanay hanggang $230,000 para sa isang Manager ng Software Engineering sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Asurion. Huling na-update: 10/10/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Software Engineer 1 $90.2K
Software Engineer 2 $142K
Tech Lead $169K
Software Engineer 4 $190K
Software Engineer 5 $222K

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Siyentipiko ng Data
Median $160K
Manager ng Produkto
Median $145K

Manager ng Software Engineering
Median $230K
Business Analyst
Median $93K
Disenyor ng Produkto
Median $123K
Accountant
$57.1K
Business Operations Manager
$94.9K
Customer Service
$52.8K
Data Science Manager
$179K
Financial Analyst
$69.3K
Human Resources
Median $99K
Information Technologist (IT)
$44.1K
Legal
$75.4K
Marketing
$209K
Marketing Operations
$118K
Product Design Manager
$185K
Program Manager
$156K
Sales
$65.3K
Solution Architect
$72.6K
UX Researcher
$139K
Mga Madalas na Tanong

The highest paying role reported at Asurion is Manager ng Software Engineering with a yearly total compensation of $230,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Asurion is $123,333.

