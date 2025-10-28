Apple Disenyer ng Produkto Sahod

Ang Disenyer ng Produkto kompensasyon in United States sa Apple ay mula $157K bawat year para sa ICT2 hanggang $909K bawat year para sa ICT6. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $295K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Apple. Huling na-update: 10/28/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
ICT2
$157K
$143K
$10.6K
$3.9K
ICT3
$231K
$163K
$57.6K
$10.4K
ICT4
$301K
$195K
$85.2K
$21.2K
ICT5
$457K
$236K
$180K
$41.3K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Apple, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (12.50% tuwing anim na buwan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (12.50% tuwing anim na buwan)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (12.50% tuwing anim na buwan)
25% nag-vest sa 4th-TAON (12.50% tuwing anim na buwan)
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
