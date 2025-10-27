Direktoryo ng mga Kumpanya
AlphaSense
AlphaSense Siyentipiko ng Data Sahod

Ang average na Siyentipiko ng Data kabuuang kompensasyon in United States sa AlphaSense ay mula $148K hanggang $214K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng AlphaSense. Huling na-update: 10/27/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$167K - $194K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$148K$167K$194K$214K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa AlphaSense, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Siyentipiko ng Data sa AlphaSense in United States ay may taunang kabuuang bayad na $214,200. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa AlphaSense para sa Siyentipiko ng Data role in United States ay $147,600.

Iba pang Resources