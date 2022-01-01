Direktoryo ng mga Kumpanya
Airtel India
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

Airtel India Mga Sweldo

Ang sahod ng Airtel India ay mula $3,631 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Operasyon ng Marketing sa mababang hanay hanggang $113,207 para sa isang Manager ng Inhinyeryang Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Airtel India. Huling na-update: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inhinyero ng Software
Software Engineer $13.6K
Senior Software Engineer $23.4K
Lead Software Engineer $40.6K
Senior Lead Software Engineer $51.9K

Prontend na Sopwer na Inhinyero

Bakend na Sopwer na Inhinyero

Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero

Kalidad na Tiyak (KuyuEy) na Sopwer na Inhinyero

Manager ng Produkto
Median $42K
Manager ng Inhinyeryang Software
Median $113K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Siyentipiko ng Data
Median $36.8K
Analista ng Negosyo
Median $21.3K
Pag-unlad ng Negosyo
$45.5K
Analista ng Data
$35.2K
Analista ng Pananalapi
$7.5K
Human Resources
$16.4K
Teknologist ng Impormasyon (IT)
$4.4K
Marketing
$56.1K
Operasyon ng Marketing
$3.6K
Disenyer ng Produkto
Median $29K
Manager ng Disenyo ng Produkto
$67.8K
Manager ng Proyekto
$34.2K
Benta
$14.7K
Analista ng Cybersecurity
$12K
Arkitekto ng Solusyon
$49.4K

Data na Arkitekto

Kabuuang Rewards
$25.9K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Airtel India ay Manager ng Inhinyeryang Software na may taunang kabuuang bayad na $113,207. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Airtel India ay $31,578.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Airtel India

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Vodafone
  • BT
  • Safaricom
  • MTS
  • Sprint
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources