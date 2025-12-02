ADP Manager ng Inhinyeryang Software Sahod

Ang median na Manager ng Inhinyeryang Software kompensasyon in United States package sa ADP ay umabot sa $255K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng ADP. Huling na-update: 12/2/2025
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
33.3%
TAON 1
33.3%
TAON 2
33.3%
TAON 3
Sa ADP, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:
33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)
33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (33.30% taunan)
33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (Infinity% bawat panahon)
