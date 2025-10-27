Direktoryo ng mga Kumpanya
AccelByte
AccelByte Manager ng Software Engineering Sahod

Ang average na Manager ng Software Engineering kabuuang kompensasyon in Indonesia sa AccelByte ay mula IDR 355.18M hanggang IDR 497.25M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng AccelByte. Huling na-update: 10/27/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

IDR 384.43M - IDR 447.1M
Indonesia
Karaniwang Range
Posibleng Range
IDR 355.18MIDR 384.43MIDR 447.1MIDR 497.25M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa AccelByte?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Software Engineering sa AccelByte in Indonesia ay may taunang kabuuang bayad na IDR 497,245,550. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa AccelByte para sa Manager ng Software Engineering role in Indonesia ay IDR 355,175,393.

