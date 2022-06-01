Yritysluettelo
Zeta Global
Zeta Global Palkat

Zeta Global:n palkka vaihtelee $6,636 kokonaiskorvauksena vuodessa Markkinointioperaatiot -tehtävässä alemman pään mukaan $392,000 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Zeta Global. Viimeksi päivitetty: 9/2/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $62.6K
Data-analyytikko
$136K
Data-asiantuntija
$55.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Markkinointioperaatiot
$6.6K
Tuotesuunnittelija
$115K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$392K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Zeta Global on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $392,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Zeta Global ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $88,740.

