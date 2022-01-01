Yritysluettelo
Wabtec
Wabtec Palkat

Wabtec:n palkka vaihtelee $45,531 kokonaiskorvauksena vuodessa Tietoteknologi (IT) -tehtävässä alemman pään mukaan $144,469 Ratkaisuarkkitehti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Wabtec. Viimeksi päivitetty: 11/13/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $105K

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Koneinsinööri
Median $90.2K
Talousanalyytikko
Median $123K

Tekninen ohjelmapäällikkö
Median $113K
Tietoteknologi (IT)
$45.5K
Tuotesuunnittelija
$98.5K
Projektipäällikkö
$142K
Ratkaisuarkkitehti
$144K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Wabtec on Ratkaisuarkkitehti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $144,469. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Wabtec ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $109,000.

Muut resurssit