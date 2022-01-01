Yritysluettelo
VK
VK Palkat

VK:n palkka vaihtelee $16,887 kokonaiskorvauksena vuodessa Liiketoimintaoperaatiopäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $201,000 Data-tieteen päällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä VK. Viimeksi päivitetty: 9/16/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Junior Software Engineer $20.5K
Software Engineer $42.8K
Senior Software Engineer $64.9K
Lead Software Engineer $72.8K

iOS-insinööri

Android-insinööri

Mobiiliohjelmistoinsinööri

Frontend-ohjelmistoinsinööri

Koneoppimissinsinööri

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri

Data-insinööri

Tuotanto-ohjelmistoinsinööri

Tietoturva-ohjelmistoinsinööri

DevOps-insinööri

Sivustoluotettavuusinsinööri

Data-asiantuntija
Junior Data Scientist $20.4K
Data Scientist $42.6K
Senior Data Scientist $57.7K
Tuotepäällikkö
Product Manager $52K
Senior Product Manager $48.8K

Data-analyytikko
Median $39K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $80.2K
Tuotesuunnittelija
Median $36.6K

UI-suunnittelija

Projektipäällikkö
Median $45.4K
Kyberturvallisuusanalyytikko
Median $30K
Markkinointi
Median $31.5K
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
$16.9K
Liiketoiminta-analyytikko
$18.2K
Liiketoimintakehitys
$47.2K
Data-tieteen päällikkö
$201K
Laitteistoinsinööri
$101K
Henkilöstöhallinto
$31.8K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$47K
Juridiikka
$32K
Rekrytoija
$37.3K
Ratkaisuarkkitehti
$62.6K

Data-arkkitehti

Tekninen ohjelmapäällikkö
$70.2K
UX-tutkija
$34.7K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

VK-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

UKK

The highest paying role reported at VK is Data-tieteen päällikkö at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $201,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VK is $42,804.

Muut resurssit