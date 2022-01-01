Udemy Palkat

Yritysluettelo
Udemy:n palkka vaihtelee $48,676 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotepäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $382,500 Kiinteistönhoitaja -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Udemy. Viimeksi päivitetty: 9/20/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
IC1 $153K
IC2 $177K
IC3 $205K
IC4 $258K
IC5 $371K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Data-asiantuntija
L3 $165K
L4 $237K
Markkinointi
Median $166K

Tuotesuunnittelija
Median $165K
Rekrytoija
Median $115K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $117K
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
$135K
Liiketoiminta-analyytikko
$255K
Asiakaspalvelu
$275K
Data-tieteen päällikkö
$72.1K
Markkinointioperaatiot
$139K
Tuotepäällikkö
$48.7K
Ohjelmapäällikkö
$117K
Projektipäällikkö
$172K
Kiinteistönhoitaja
$383K
Myynti
$122K
Ratkaisuarkkitehti
$218K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$147K
Pääomasijoittaja
$291K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Udemy on Kiinteistönhoitaja at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $382,500. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Udemy ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $165,334.

