Yritysluettelo
Trainline
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Trainline Palkat

Trainline:n palkka vaihtelee $35,148 kokonaiskorvauksena vuodessa Markkinointi -tehtävässä alemman pään mukaan $142,353 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Trainline. Viimeksi päivitetty: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ohjelmistoinsinööri
Median $107K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Tuotepäällikkö
Median $142K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $122K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Tuotesuunnittelija
Median $74.5K
Liiketoiminta-analyytikko
Median $84.9K
Data-analyytikko
$83.1K
Data-asiantuntija
$76.5K
Information Technologist (IT)
$84K
Markkinointi
$35.1K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Trainline on Tuotepäällikkö vuosittaisella kokonaiskorvauksella $142,353. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Trainline ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $84,017.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Trainline ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • SIXT
  • trivago
  • Vacasa
  • Marriott
  • Hertz
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit