The University of Sydney
The University of Sydney Palkat

The University of Sydney:n palkka vaihtelee $65,826 kokonaiskorvauksena vuodessa Kyberturvallisuusanalyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $100,496 Liiketoiminta-analyytikko -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä The University of Sydney. Viimeksi päivitetty: 9/2/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $69.7K
Data-asiantuntija
Median $76.6K
Liiketoiminta-analyytikko
$100K

Kyberturvallisuusanalyytikko
$65.8K
UKK

The highest paying role reported at The University of Sydney is Liiketoiminta-analyytikko at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $100,496. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at The University of Sydney is $73,145.

