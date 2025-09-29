Yritysluettelo
Swiftly
Swiftly Ohjelmistoinsinööri Palkat

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in United States Swiftly:ssa on yhteensä $443K per year. Katso Swiftly:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/29/2025

Mediaanipalkka
company icon
Swiftly
Principal Software Enginwwr
San Francisco, CA
Yhteensä vuodessa
$443K
Taso
Principal Software Engineer
Peruspalkka
$210K
Stock (/yr)
$233K
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
15 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Swiftly?

$160K

Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Swiftly-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Swiftly in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $443,400. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Swiftly Ohjelmistoinsinööri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $200,000.

