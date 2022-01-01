Yrityshakemisto
Standard Cognition
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

Standard Cognition Palkat

Standard Cognition:n palkkaväli vaihtelee $130,650:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Datatieteilijä :lle alaosassa $316,575:aan Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Standard Cognition. Viimeksi päivitetty: 8/19/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Ohjelmistoinsinööri
Median $190K
Datatieteilijä
$131K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$317K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


Omistusoikeuden aikataulu

25%

VUOSI 1

25%

VUOSI 2

25%

VUOSI 3

25%

VUOSI 4

Osakelaji
Options

Standard Cognition:ssa Options on 4-vuotinen omistusoikeuden aikataulu:

  • 25% kertyvät 1st-VUOSI (25.00% vuosittain)

  • 25% kertyvät 2nd-VUOSI (2.08% kuukausittain)

  • 25% kertyvät 3rd-VUOSI (2.08% kuukausittain)

  • 25% kertyvät 4th-VUOSI (2.08% kuukausittain)

Onko sinulla kysymys? Kysy yhteisöltä.

Vieraile Levels.fyi yhteisössä keskustellaksesi eri yritysten työntekijöiden kanssa, saadaksesi uraohjeita ja lisää.

Vieraile Nyt!

UKK

Korkeimmin palkattu rooli Standard Cognition:ssa on Ohjelmistokehityksen päällikkö at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $316,575. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Standard Cognition:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $190,000.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja Standard Cognition:lle

Liittyvät yritykset

  • FireEye
  • Modern Health
  • TuSimple
  • Smule
  • PlanGrid
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit