SRI International Palkat

SRI International:n palkka vaihtelee $100,667 kokonaiskorvauksena vuodessa Laitteistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $271,350 Tekninen ohjelmapäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä SRI International. Viimeksi päivitetty: 11/30/2025

Laitteistoinsinööri
P3 $101K
P5 $157K
Datatieteilijä
Median $150K
Ohjelmistosuunnittelija
Median $125K

Tutkija

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Lääketieteellinen insinööri
$128K
Kemianinsinööri
$124K

Tutkimusinsinööri

Koneinsinööri
$154K
Projektipäällikkö
$196K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$271K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä SRI International on Tekninen ohjelmapäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $271,350. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä SRI International ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $150,000.

